Scozia | rilasciata ex premier Nicola Sturgeon dopo l’arresto

'E' stato uno shock' Sturgeon è stata interrogata per sei ore e poi. 'Trovarmi in questa situazione, quando sono certa di non aver commesso alcun reato, è stato uno shock ed è stato profondamente angosciante', ha commentato secondo quanto riporta SkyNews ...La ex first minister scozzese Nicola Sturgeon è statasenza accusa dopo essere stata arrestata oggi in relazione a un'indagine sulle finanze ... Sturgeon è stata primo ministro dellae ......gestione dei fondi pervenuti all'Snp come donazioni per la campagna di indipendenza della. ... In una dichiarazioneoggi pomerigio, la polizia scozzese ha dichiarato: 'Una donna di 52 ...

Scozia, arrestata ex premier Nicola Sturgeon Il Sole 24 ORE

L'ex premier scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata dalla polizia che indaga sulle accuse di reati finanziari da parte dello Scottish National Party. Lo riferisce il Guardian. Sturgeon, che si è d ...Dopo essere stato interrogato per 12 ore, è stato rilasciato. Inoltre, Colin Beattie, tesoriere del partito, è stato fermato e interrogato il 18 aprile nello stesso contesto investigativo.