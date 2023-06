Scozia | arrestato l’ex primo ministro Nicola Sturgeon

(Di domenica 11 giugno 2023) L'arresto diarriva in relazione alle indagini sui finanziamento al Partito nazionale scozzese da lei guidato

Scozia, arrestato il marito dell'ex premier Sturgeon ilmattino.it

Roma, 11 giugno 2023- Arrestata l'ex premier scozzese Nicola Sturgeon: è accusata di illeciti nelle finanze del suo partito, lo Scottish National Party. Sturgeon si è dimessa da first minister scozzes ...L'arresto di Nicola Sturgeon arriva in relazione alle indagini sui finanziamento al Partito nazionale scozzese da lei guidato ...