Scozia | arrestata l’ex premier Nicola Sturgeon

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 giugno 2023)scozzeseè statadalla polizia che indaga sulle accuse di reati finanziari da parte dello Scottish National Party (Snp). Lo riportano i media inglesi., che si è dimessa da primo ministro e leader del Snp all’inizio di aprile, è la terza persona ad esserenell’ambito dell’operazione Branchform, l’indagine della polizia scozzese sulle accuse secondo cui più di 600.000 sterline in donazioni per una campagna indipendentista sono state distratte dalle casse del partito. Il marito di, Peter Murrell, per 24 anni amministratore del Snp, era stato arrestato nella lora casa di Uddingston vicino a Glasgow il 5 aprile e rilasciato dopo 12 ore di ...