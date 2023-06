Scoppia un incendio in casa | Anna muore a 29 anni a Bruxelles dove lavorava per una Ong

Unche si è svillupato velocemente a causa del mobilio in legno. La famiglia I familiari della ragazza hanno già raggiunto Bruxelles, dopo essere stati avvertiti dal consolato italiano. In ...All'interno dell'alloggio in cui è scoppiato l'(e in cui, purtroppo, è stata trovata morta una persona), sono stati trovati anche diversi cumuli di rifiuti. Dopo che i vigili del fuoco hanno ...Ad un certo punto sul mezzo è divampatao unche ha avvolto anche il 50enne, il quale se la sarebbe cavata con lievi ustioni. Lanciato l'allarme, sul posto è giunta una squadra dei vigili del ...

Scoppia un incendio in centro a Milano, distrutto un centro massaggi Fanpage.it

Lavorava da due anni come responsabile della comunicazione a Bruxelles di una Ong che si occupa di agricoltura biologica. Per questo era anadata a vivere nella capitale belga a Etterbeek, un ...Un’alba di lavoro intenso quella di oggi, sabato 10 giugno, per i vigili del fuoco di Levico Terme, intervenuti poco dopo le 4.30 sulla SS 47 per un’auto incendiata. La persona a bordo del mezzo si è ...