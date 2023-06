Scontro Totti-Blasi | questione di famiglia | salta il Memorial per papà Enzo Il presidente | ‘La scuola proseguirà’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 giugno 2023) Le conseguenze di una separazione che sembra tirare in ballo ogni singolo bene immobiliare, oltre che tutti i familiari, nessuno escluso, dopo aver lasciato i bambini dellacalcio fuori dai cancelli della Longarina, fa slittare anche il torneo di calcio in memoria deldi Francesco. La contesa tra i due ex coniugi, l’ex capitano giallorosso e la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary, sembra davvero paragonabile al noto film ‘La Guerra dei Roses’. Loha ‘colpito’ anche ilLotra i due protagonisti di questa fragorosa separazione, non sembra destinato a concludersi a breve e, ora, è arrivata anche la notizia che il ...