Schlein e i cattolici nel Pd L’opinione di Reina

(Di domenica 11 giugno 2023) Si sperava che con la elezione di Ellypotesse cambiare il percorso politico-culturale del Pd, praticato al tempo dell’Asìnello di Prodi e Parisi che pontificavano su “terze vie”, o, per essere alternativi ai-popolari, predicavano il “cattolicesimo adulto”. Teoria abbastanza fantasiosa, tanto che il pensiero prodiano durò il tempo di un arcobaleno. Il pensiero politico disembra ripercorrere le medesime strade di Romano Prodi sulla presenza deiin politica. Continua a deragliare, senza accorgersene, al punto di imporre ai deputati Pd di non votare il vicepresidente in carica Piero De Luca, perché figlio del presidente della Campania, e di preferirgli, invece, il deputato di Art.1 Ciani espressione di Sant’Egidio, il quale appena eletto ha dichiarato che non si iscriverà al Pd e che è ...

Ellylo ha voluto in questo importante ruolo che nel bilancino cencelliano della politica ha un significato ben preciso. Si tratta di un'apertura aidi sinistra, chiamati anche ...Il punto è che nel Pd c'è un altro dibattito - spiega - cioè si continua a dire che con lanon si dà spazio aie nel momento in cui è nominato Ciani, che appartiene a una certa ...Il filo del ragionamento è: la scelta di "valorizzare" Ciani serve a tacitare chi dice chetrascura idemocratici; anzi serve a sostituirli, nell'interlocuzione interna, con i ...

Schlein arruola i devoti di Zuppi per silenziare i cattodem ribelli Domani

