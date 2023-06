Schlein | De Luca? Ci parliamo | è presidente di Regione e membro di partito di cui io sono segretaria

Le parole di Ellysu Vincenzo De. Ellyha anche rilasciato alcune dichiarazioni sulle tensioni con Vincenzo De, presidente della Regione Campania: " Ci mancherebbe che non ...... Giusy De(compagna di Guglielmo Epifani), Massimiliano Quintavalle (operaio della Whirlpool di Napoli delegato di Articolo Uno), Pier Luigi Bersani (fondatore di Articolo Uno), Elly(...E su come si arriva a quella percentuale, aggiunge Emiliano, "io e Delo sappiamo, ma forse a ... Michele Emiliano, con la segretaria del Pd Ellydurante il sit - in dei sindacati e dei ...

Il Pd torna a fare notizia, il principio di dissesto con Ciani e la controffensiva di De Luca: “Schle... Il Riformista

(Agenzia Vista) "Con De Luca Ci mancherebbe che non ci parlassimo, è presidente di Regione, di un partito di cui io sono segretaria", le parole di Elly Schlein all'ex Whirlpool di Napoli. Fonte: Agen ...I dirigenti del partito, prima e più che nella direzione convocata per domani mattina, si parlano tramite interviste, per lo più in codice. Ripetono tutti la stessa cosa, più o meno con le stesse paro ...