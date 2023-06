Schlein alle opposizioni | “Se continuiamo a far prevalere le nostre differenze non riusciremo a costruire un’alternativa alle destre”

(Di domenica 11 giugno 2023) “Continueremo a essere una forza massimamente unitaria, ma non lo possiamo essere da soli. Quando perdiamo, ahimè, non perdiamo da soli, ma noi ci prendiamo la nostra responsabilità, anche gli altri lo facciano. Nonse continueremo a farleanziché mettere al centro le tante cose in comune che abbiamo con le altre forze dell’opposizione”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, all’assemblea di Articolo Uno in corso alla ex Whirlpool di Napoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... rispondendo a una domanda su una possibile vicinanza con i dem e la loro segretaria: 'Con... 'L'accordo' siglato in Ue sui migranti 'viene incontroistanze di paesi come la Germania, l'...... rispondendo a una domanda su una possibile vicinanza con i dem e la loro segretaria: "Con... "L'accordo" siglato in Ue sui migranti "viene incontroistanze di paesi come la Germania, l'...... in piazza anchee Gualtieri. FOTO La Capitale scende in strada per sostenere i diritti ..." dopo che la Regione Lazio negli scorsi giorni ha revocato il patrocinio all'evento A dare il via...

Schlein alle opposizioni: “Se continuiamo a far prevalere le nostre differenze non riusciremo a… Il Fatto Quotidiano

L'intervista al presidente M5s conclude il ciclo di di interviste del Forum in Masseria di Bruno Vespa. 'Il Pnrr non è il piano di Conte o Meloni, ma del Paese, mettiamoci tutti intorno ad un tavolo' ...L'intervista al presidente M5s conclude il ciclo di di interviste del Forum in Masseria di Bruno Vespa. 'Il Pnrr non è il piano di Conte o Meloni, ma del Paese, mettiamoci tutti intorno ad un tavolo' ...