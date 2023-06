Scarlett Johansson rivela | “Il mio corpo da bomba sexy ha rischiato di rovinarmi”

(Di domenica 11 giugno 2023) Torniamo a parlare di accettazione e di taglie, ancora. FQMagazine ha più volte trattato questo argomento. E oggi a metterci la faccia è una tra le attrici e cantanti più famose di Hollywood:. Dopo quattro anni di assenza dal grande schermo, 38 anni, è riapparsa in splendida forma al Festival di Cannes per presentare “Asteroid City”. La pellicola che la vede come protagonista, sotto la regia di Wes Anderson, arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 14 settembre. In occasione di questo evento importantesi è confidata a cuore aperto a 7, supplemento settimanale de Il Corriere Della Sera. Durante l’intervistaha raccontato alcuni momenti difficili della sua carriera: “Il mioda...

Un talento indiscusso ma anche un corpo, che nel tempo ha saputo modellare e imparare ad ascoltare: tutto questo e molto di più è. Tuttavia, l'attrice, ha confessato: 'Il mio ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloè stata di sicuro la diva più attesa dell'ultimo Festival di Cannes dove ha presentato il suo ultimo lavoro da protagonista: quel " Asteroid City " di Wes Anderson presentato in ...... Transformers One , che vanta nel cast di doppiatori la presenza di Chris Hesmworth e- la data d'uscita prevista è il 19 luglio 2024. L'intera saga è disponibile nel catalogo del ...

Scarlett Johansson: "Il mio corpo da bomba sexy rischiava di rovinarmi" TGCOM

Scarlett Johansson ha confessato di aver avuto un inizio di carriera molto difficile a causa del suo corpo, troppo sensuale per alcuni ruoli.Scarlett Johansson ha solo 38 anni e la sua carriera è iniziata quando lei era giovanissima in un momento in cui la sua avvenenza stava rischiando di diventare un problema. In un’intervista a 7, suppl ...