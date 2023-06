Scarlett Johansson | «Il mio corpo da bomba sexy rischiava di rovinarmi L’ho cambiato | anche con digiuni di 12 ore per mesi»

(Di domenica 11 giugno 2023) L’attrice newyorchese: «Arrivavano tutti ruoli alla Marilyn Monroe, non li volevo». Fu Black Widow in ‘Iron Man 2’ solo per il rifiuto di Emily Blunt e per ‘Gravity’ le preferirono Sandra Bullock: «È stata la goccia finale...»

L'attrice 38enne ha infatti confessato: "Il mio corpo da bomba sexy rischiava di rovinarmi. Mi sfuggivano i film migliori, a ...