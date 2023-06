(Di domenica 11 giugno 2023) su Tg. La7.it - I quattroindigeniieri dopo essere sopravvissuti a un incidente aereo e aver vagato per 40 giorni nella giungla amazzonicana sono ...

I quattro bambini indigeni ritrovati ieri dopo essere sopravvissuti a un incidente aereo e aver vagato per 40 giorni nella giungla amazzonica colombiana sono fuori pericolo in un ospedale di Bogotà.

Scampati alle belve ma divorati dagli insetti i bambini ritrovati in Colombia TGLA7

I quattro bambini indigeni ritrovati ieri dopo essere sopravvissuti a un incidente aereo e aver vagato per 40 giorni nella giungla amazzonica colombiana sono fuori pericolo in un ospedale di Bogotà. A ...Il più piccolo ha appena un anno: erano rimasti soli dopo la morte della madre nello schianto. Bimbi salvi grazie agli insegnamenti della nonna indigena. Sparito il cane eroe che li ha trovati.