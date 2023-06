Sbuffi? Allora me ne vado | clamoroso su Rai 1 | chi abbandona lo studio | Video

(Di domenica 11 giugno 2023) Tensione nellodi Uno Mattina in Famiglia. La consueta rassegna stampa di Gianni Ippoliti questa volta finisce davvero male. L'autore che ogni settimana commenta le notizie di gossip e spettacolo ha parlato della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Ma appena ha iniziato a raccontare i fatti sulla rottura che ha davvero sconvolto il mondo della cronaca rosa, Tiberio Timperi ha inziato sbuffare. “Tiberio dimmi, vedo che”, ha affermato Ippoliti, evidentemente infastidito dalla reazione del conduttore. Timperi non si è tirato indietro e ha rimarcato il disappunto. Poi ha invitato Ippoliti a proseguire nella sua conferenza stampa. Ma non prima di una stoccata: “Sì, ma ne parliamo dopo, facciamo i conti dopo”. Gianni Ippoliti ha subito replicato: “Siamo in diretta! Dimmi! Parla! Questa volta non mi muovo, ti faccio un ...

