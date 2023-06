Saraceno | “Le proteste diventino proposte Altrimenti non ci portano lontano”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 11 giugno 2023) Da Milano a Napoli fino a Roma si moltiplicano le piazze contro la precarietà, il caro affitti, le ingiustizie. Chiara, sociologa, dovequeste? “Mi sembra sia un buon segnale che la società civile si organizzi per le proprie rivendicazioni. Certo, però, che se rimangono semplicemente movimenti di piazza e non trovano un’interlocuzione nella politica, e non intendo solo il governo ma anche l’opposizione, possono poco. Se non diventano anche proposta politica e rimangono protesta lasciano il tempo che trovano. La mobilitazione degli studenti a Milano ha avuto un minimo di impatto ma solo per quanto riguarda gli studentati. Ma il problema del caro-affitti non è solo degli studenti di Milano ma riguarda tanti e anche altre città. È una cosa nota che il costo degli affitti pesi di più sui ceti più modesti che sono ...