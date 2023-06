Sanità | nel Lazio posti letto e medici a gettone

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 11 giugno 2023) Lalaziale sotto la guida di Francesco Rocca si avvia verso la privatizzazione. A dircelo non sono solo i fondi destinati ai privati per il decongestionamento dei pronto soccorso ma anche la mancanza di assunzioni e concorsi che hanno costretto, in vista dell’estate, Asl e Aziende ospedaliere a rivolgersi ancora alle cooperative private per avere dei. Lanelsi avvia verso la privatizzazione. A dircelo non sono solo i fondi destinati per il decongestionamento dei pronto soccorso Infatti con la stagione estiva alle porte che vede raddoppiare gli accessi in pronto soccorso soprattutto dei fragili e degli anziani e il personale ridursi per via delle ferie, si rischia la paralisi del sistema sanitario regionale perché mai come oggi gli ospedali sono vicini al collasso ...