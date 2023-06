1 luglio l'ingresso al Pantheon non sarà più gratuito. L'annuncio arrivaministro della Cultura Gennaro, ospite di Bruno Vespa al Forum in Masseria. "E' il sito museale più visitato in Italia - spiega il ministro - Con il ricavato dei biglietti riusciremo ...Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Gennaro, ospite di Bruno Vespa al Forum in Masseria. Pantheon, visita a pagamento. "1 luglio si paga il biglietto per l'ingresso al ......consenso dei presenti che attendono Meloni soprattutto la vasca etrusca con l'acqua riscaldata... Gilberto Pichetto Fratin e Raffaele Fitto , Gennaroe Adolfo Urso . Ma c'è ...

Sangiuliano: 'Dal 1 luglio l'ingresso al Pantheon a pagamento' TGLA7

«Dal 1° luglio si paga il biglietto per l'ingresso al Pantheon, che è il sito museale più visitato in Italia». Lo ha annunciato il ministro della Cultura, ...Partira’ dal 16 luglio il treno Roma-Pompei, realizzato con Ferrovie dello Stato, che “portera’ i visitatori direttamente alla stazione ma anche agli scavi di Pompei”. Ad annunciarlo, nel corso del ‘F ...