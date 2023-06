Salvini | “Per le infrastrutture spenderemo tutti i fondi Pnrr”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 11 giugno 2023) MANDURIA – Sulletutto e soprattutto bene” i. Lo afferma il vicepremier e ministro delle, Matteo, secondo cui “al Mit abbiamo 60 miliardi di questi” eper “il macro come l’alta velocità e il micro per gli appartamenti per studenti, l’asilo, nido o la caserma”. Se “c’è qualcosa che tecnicamente non è possibile realizzare in tempo perchè non ci sono microchip ili uso per altro”, ha aggiunto. “Per i lavori del Ponte sullo Stretto” la partenza è prevista per “primavera 2024, se fossi più prudente direi l’estate ma a me piacciono le sfide”, ribadisce il vicepremier e ministro dei trasporti ...