Un ragazzo di 21 anni di etnia sinti,, è stato investito ed è morto la scorsa notte a Molfetta, in provincia di Bari. Alla guida del suv Kia Sportage che lo ha travolto c'era un 55enne molfettese che ai carabinieri ha ...Un ragazzo di 21 anni di etnia sinti,, è stato investito ed è morto la scorsa notte a Molfetta, in provincia di Bari. Alla guida del suv Kia Sportage che lo ha travolto c'era un 55enne molfettese che ai carabinieri ha ...

Salvatore Ragaccio investito e ucciso da un suv a 21 anni Today.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...È il 21enne Salvatore Ragaccio il pedone investito e ucciso da un SUV a Molfetta in provincia di Bari la notte scorsa.