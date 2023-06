Saltata un' altra diga | i russi alzano il tiro | escalation in Ucraina

(Di domenica 11 giugno 2023) Un altro attacco a unadopo la distruzione di quella di Kachovka. A denunciarlo sono gli ucraini, in particolare Valerii Shershen, portavoce delle Forze di Difesa del fronte di Tavria, che ha rilasciato una dichiarazione a Ukrainska Pravda. Secondo quanto riferito si tratta di unasul fiume Mokri Yaly, nell'Oblast' di Donetsk, la cui distruzione avrebbe causato inondazioni su entrambe le sponde del fiume. "Sul fiume Mokri Yaly, gli occupanti hanno fatto saltare una, che ha portato a inondazioni su entrambe le sponde del fiume. Tuttavia, questo non influisce sulle operazioni offensive delle Forze di Difesa del Fronte di Tavria", ha detto il portavoce al giornale ucraino. L'attacco si inserisce in una serie di raid mirati a compromettere le strutture idroelettriche per rallentare ...

La controffensiva avanza, soldati ucraini liberano tre villaggi nel Donetsk. Drone precipita a Mosca - Stoccolma: "La Russia cerca d'interferire con l'adesione della Svezia alla Nato" - Stoccolma: "La Russia cerca d'interferire con l'adesione della Svezia alla Nat RaiNews

Le forze ucraine hanno liberato il villaggio di Blagodatnoye nella regione di Donetsk, nell'est del Paese: lo ha reso noto su Telegram il consigliere del ministero dell'Interno ucraino… Leggi ...Calato il sipario sull'edizione 2023 del Roland Garros e, alla fine della fiera, vince sempre lui. Novak Djokovic ha ottenuto quello che voleva, il 23° titolo Slam, diventato il pluri-vincitore miglio ...