Rugby a 7 | Championship Series Algarve 2023 | Italia ottava tra gli uomini e nona tra le donne

(Di domenica 11 giugno 2023) Si conclude la prima delle due tappe delle 7sdiEurope: a Faro, nell’, in Portogallo, l’maschile chiude all’ottavo posto complessivo, mentre l’femminile si classifica al nono posto assoluto. L’maschile, allenata da Matteo Mazzantini, dopo aver superato la Pool B come seconda, nei quarti perde contro la Francia per 7-24, poi nella semifinale per il 5° posto cede alla Spagna per 21-38, ed infine nella finale per il 7° posto viene sconfitta dalla Germania per 12-17. L’femminile, allenata da Diego Saccà, invece, dopo aver terminato al quarto ed ultimo posto la Pool C, nella semifinale per il 9° posto batte la Romania per 20-0, infine nella finale per il 9° posto supera il ...