Rottamazione cartelle esattoriali | vicina data di scadenza | come presentare la domanda

(Di domenica 11 giugno 2023) Sono gli ultimi giorni per ladelle: tutto ciò che c’è da sapere edevono essere presentate le domande per aderire alla Definizione agevolata. Ultimi giorni per richiedere ladelle. Le domande per aderire alla Definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia

🔊 Ascolta l'articolo Ultimi giorni per richiedere la '' delle: la scadenza è fissata per il 30 giugno e le domande per aderire alla Definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito dell'Agenzia ...Come ricorda l'Agenzia delle Entrate, lariguarda ledall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 , anche se incluse nelle precedenti rottamazioni. La tregua fiscale, introdotta nella ...C'è tempo fino alla fine di giugno per aderire alla quartae mettersi in regola col fisco pagando solo l'importo della cartella senza multe e interessi. per debiti dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Per i contribuenti delle regioni colpite ...

Rottamazione cartelle, ecco la data di scadenza: come presentare domanda e cosa prevede ilmessaggero.it

Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'. Sono gli ultimi giorni per la rottamazione delle cartelle esattoriali: tutto ciò che c’è da sapere e come devono essere presentate le ...I carabinieri della stazione di Racalmuto, in esecuzione di un decreto emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Agrigento, hanno arrestato un uomo 42 anni. Sospesa la misura dell’affidamento in ...