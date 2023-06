“Rotatoria di Valtesse | correggere in corso d’opera è difficile | ma va a vantaggio dei cittadini”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 giugno 2023) Prosegue il dibattito tra un residente die l’ingegnere che ha progettato laall’inizio della strada che collega con la Val Brembana. Caro Ingegnere, Ho apprezzato la sua risposta, equilibrata e sicuramente basata su una teoria al riguardo molto sedimentata. È chiaro che posso aspettare, come comunque devo fare da cittadino, di vedere l’opera finita. Ma quando uno coglie delle incongruenze in fase di attuazione di un progetto non dovrebbe esporle al fine, se possibile, di attuare un rimedio o far riflettere sulle soluzioni adottate? Anche se non si è un ingegnere? Lei dice che poter svoltare dalla Circonvallazione Fabriciano (nome terribile) verso via Ruggeri da Stabello è essenziale per interrompere il flusso dalla valle e svuotare la. Non so se sia stato frequentemente sul luogo prima del progetto, ma il ...