Rosicate per Vespa? Ecco la verità Sallusti travolge la sinistra ipocrita

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) Niente, adesso non va più bene neppure Bruno, quel Brunoche da quasi trent'anni apparecchia il suo salotto televisivo per i potenti di turno - non solo per loro ma soprattutto per loro - qualsiasi essi siano con una precisione e una costanza tale da meritare per il suo Porta a Porta l'appellativo di Terza Camera, dove il “Terza” non indica necessariamente l'ordine di importanza ma solo la data di nascita. Già perché dal 1996 in quello studio televisivo Rai di via Teulada nel cuore di Roma è passata la storia politica e giornalistica del Paese, a volte la si è fatta proprio lì sulle note di Via col Vento - la sigla che fa da colonna sonora - scandita dal campanello che annuncia l'ingresso in studio degli ospiti importanti. Bene, da tre anniorganizza un forum estivo nella masseria di famiglia vicino a ...