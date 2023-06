Rose bianche e una panchina rossa per l' addio a Giulia Tramontano

(Di domenica 11 giugno 2023) Fiori bianchi intorno alla bara bianca nella parrochia di santa Lucia a sant'Antimo in Campania sua città natale, unanella Lombardia della Senago dove ha trovato la morte. E' il giorno ...

Fiori bianchi intorno alla bara bianca nella parrochia di santa Lucia a sant'Antimo in Campania sua città natale, una panchina rossa nella Lombardia della Senago dove ha trovato la morte. E' il giorno ...e candele accese. Accanto, accasciati dal dolore la mamma il padre, la sorella e il fratello di Giulia. La famiglia ha chiesto riservatezza per evitare che telecamere e giornalisti ...Cominciati a Sant'Antimo, vicino a Napoli, qui dove era nata e dove adesso vivono i genitori, i funerali di Giulia Tramontano , la 29enne uccisa con 37 coltellate dal compagno Alessandro ...

I funerali di Giulia Tramontano si sono svolti in forma privata a Sant'Antimo, come chiesto dalla famiglia. Al corteo funebre si sono accodati tantissimi cittadini ...