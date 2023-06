Roma | ufficiale l’acquisto di Aouar | contratto fino al 2028 e maglia numero 22

(Di domenica 11 giugno 2023) Nuovo colpo in casa. La notizia era ormai nota da tempo, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Houssemè un nuovo giocatore giallorosso. Ad annunciarlo è stato lo stesso club capitolino attraverso un comunicato sul proprio sito: “L’ASè lieta di annunciare l’ingaggio di Houssem. Il centrocampista – classe 1998 – ha sottoscritto unal 30 giugno. Il giocatore ha scelto la22”. “Sono molto felice di aver firmato per la, perché è un grande club con una grande storia. Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto”, le prime parole dida giocatore ...

