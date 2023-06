Roma-Pompei | arriva il treno diretto | ecco da quando | l’annuncio di Sangiuliano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 giugno 2023) Il ministro alla Cultura, Gennaro, ha annunciato una serie di novità nel corso del suo intervento alla trasmissione di Bruno Vespa, Forum in Masseria a Manduria. Tra le novità di rilievo: il pagamento del biglietto per visitare il Pantheon e unche collega direttamenteagli scavi di, per rendere più semplice ai turisti e non solo raggiungere direttamente il sito archeologico nella regione Campania con un. Il pagamento del biglietto per il Pantheon per sostenere le mense dei poveri Ed è stato ai microfoni di Vespa che il Ministro ha annunciato che dal 1 luglio prossimo si pagherà il biglietto per l’ingresso al Pantheon. Una decisione che nasce dalla volontà di utilizzare il ricavato per le mense dei poveri, ma anche per ristrutturare il ...