Roma | pensionato disabile custodiva droga e armi per il clan | cocaina persino nei materassi

(Di domenica 11 giugno 2023) Qualche giorno fa è stato arrestato un insospettabile, un67enneno,, costretto sulla sedia a rotelle, Francesco G. che in casa aveva un considerevole rifornimento di. Sono stati gli agenti del distretto Fidene Serpetara, come riporta Il Messaggero, a svolgere accertamenti in quell’appartamento del Tufello e a rinvenire 365 grammi di, 881 grammi di eroina, 245 grammi di hashish, 2 pistole revolver, 36 proiettili calibro 22 e ben 36.000 euro in contanti, ma anche. Indagini sul ruolo svolto dall’insospettabileSi cercano risposte sul ruolo svolto dal 67enne finito in manette. Gli investigatori non escludono che sia affiliato a unper il quale faceva da tramite nella vendita dello stupefacente. ...

Eroina e cocaina. Revolver e 36 mila euro in contanti. A custodire il tesoretto dei narcos del Tufello era un insospettabile: undi 67 anni costretto a vivere sulla sedia a rotelle. L'uomo non usciva mai di casa e non poteva nemmeno muoversi per aprire la porta, ma i poliziotti del distretto Fidene Serpentara lo ...Ma avevano fatto male i conti, perché l'insospettabileè finito eccome nel mirino della Polizia.Insospettabile e sulla sedia a rotelle. Francesco Guccini , 67 anni,, ma con precedenti, in realtà, nella sua abitazione del Tufello , in via Monte Sirino, ...le 'piazze' a Nord - est di,...

Pensionato e disabile: arrestato a Roma l'insospettabile custode del ... Open

Era ospite di una casa di riposo di Marino, alle porte di Roma, quando è caduta ferendosi alla testa. Il titolare della struttura, invece che chiamare subito l'ambulanza, ha preferito medicarla con un ...In casa, Gianfranco Guccini aveva 50 grammi di cocaina, 881 grammi di eroina e 245 grammi di hashish. Poi due rivoltelle, tra cui una Taurus 38, e 36 ...