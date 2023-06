Roma | incendio a Villa Borghese | densa colonna di fumo allarma i romani VIDEO

(Di domenica 11 giugno 2023) Ladiproprio sopra, ieri sera, sabato 10 giugno, hato diversi cittadinini. Lacoltre bianca è stata visibile da vari quartieri della Capitale e ha creato allarme. La richiesta di intervento alla centrale operativa della Polizia e dei Vigili del fuoco è arrivata intorno alle 20 e 30 per unin viale delle Magnolie aMedici. A bruciare una struttura in legno ricovero di bici e cavalli Quando i soccorritori sono accorsi sul punto esatto in cui si era sprigionato il rogo hanno constato che il fuoco ha avuto origine da una struttura in legno che era stata allestita a ricovero delle biciclette e dei cavalli. Le attività di spegnimento sono state avviate nell’immediato e la Polizia ...

La vicenda e le foto dello stabile carbonizzato rievocano l'del 2 giugno scoppiato a, in un palazzo di Colli Aniene ...Unsi è verificato intorno alle 11 di oggi in via. Coinvolto un furgone utilizzato per il trasporto di prodotti surgelati. L'uomo che era alla guida è riuscito a mettersi in salvo prima ......il messaggio che scorre sugli schermi del palco allestito all'interno dello Stadio Olimpico di... Una scintilla che è diventata undirompente, un fuoco che ha generato una favola ...

Una giovane italiana, Anna Tuzzato, 29 anni, originaria di Fiesso d'Artico (Venezia), è morta nell'incendio di una casa a Etterbeek, alle porte di Bruxelles. Il rogo si era sviluppato sabato mattina.