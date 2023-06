Roma | Aouar è ufficiale | ' Giallorossi progetto giusto per me' Indosserà la maglia numero 22

Ora è ufficiale: Haussemè un nuovo calciatore della. Lo rende noto il club aggiungendo come il calciatore abbia 'sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028'. 'Sono molto felice di aver firmato per la, ...Ad annunciarlo è stato lo stesso club capitolino con un comunicato: "L'ASè lieta di annunciare l'ingaggio di Houssem. Il centrocampista - classe 1998 - ha sottoscritto un contratto fino ...Calciomercato, il club ha presentato Houssem, il centrocampista è arrivato a parametro zero dal Lione C'è la firma che lo rende ufficiale: Houssemè un nuovo calciatore della. Il centrocampista è arrivato a parametro zero dal Lione e ha firmato con i giallorossi fino al 2028. Di seguito il comunicato del ...

E' ufficiale, Aouar è un nuovo calciatore della Roma (VIDEO) RomaNews

La Roma piazza il primo colpo del mercato estivo: Houssem Aouar è un nuovo giocatore giallorosso. Ad annunciarlo è stato lo stesso club capitolino con un comunicato: “L’AS Roma è lieta di annunciare l ...L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Houssem Aouar. Il centrocampista – classe 1998 – ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. “Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perc ...