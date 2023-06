Roland Garros | trionfa Djokovic | stacca Nadal e diventa il tennista con il più alto numero di Major vinti

(Di domenica 11 giugno 2023) In tre set, 7-6, 6-3, 7-5, sconfigge Casper Ruud e si aggiudica il terzodella carriera, quello che numericamente gli consente dire i due rivali di sempre e lo consacra come ilcon piùnella storia. Novak, a 36 anni, conquista il suo 23esimo, su 34 finali disputate. Rafael, nel palmares, né ha 22, Roger Federer èto a 20. Il serbo aveva vinto l’Open di Parigi nel 2016 e nel 2021, tre titoli che si aggiungono ai 10 Australian Open, 7 Wimbledon e 3 Us Open. Battendo il norvegese,ottiene di nuovo il primo posto nel ranking Atp, scalzando Carlos Alcaraz, che aveva superato in semifinale. Il serbo, dopo aver vinto il primo ...

Novak Djokovic ha vinto il Roland Garros per la terza volta in carriera. Il tennista serbo, al termine del match vinto contro Ruud, ha rivolto un messaggio ai tifosi che l'hanno supportato ..."Sono contento di condividere con voi questo giorno davvero speciale per me: qui c'è un'atmosfera speciale e perchè il Roland Garros è sempre stato per me il torneo più difficile: non è una coincidenz ...