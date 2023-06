Roland Garros | Semeraro | “Ruud non ha ancora vinto un set con Djokovic | ma sta accumulando finali”

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilgiunge verso la conclusione: ieri si è chiuso il tabellone femminile con la vittoria sofferta di Iga Swiatek ai danni di una grande Karolina Muchova, mentre oggi sarà la volta della finale tra Novake Casper. Nella consueta rubrica Tennismania, che va in onda su Sport2u, la web TV di OA Sport, Dario Puppo ne ha parlato con Stefano, direttore dello storico mensile “Il Tennis Italiano”. Una finale femminile che è stata particolarmente intensa e combattuta: “La grande impresa della Muchova è stata quella di regalarci una finale lottata che non era assolutamente scontata alla vigilia. Si pensava a una passeggiata della Swiatek, era avanti 6-2 3-0, Muchova era un po’ tesa visto che era alla prima finale. Poi la partita è cambiata per merito suo e ha dimostrato che ad ...

Novak Djokovic L'ex tennista svedese Mats Wilander ha analizzato l'attesa finale deltra Novak Djokovic e Casper Ruud, in programma domenica 11 giugno a partire dalle ore 14:30. Il commentatore per Eurosport è tornato anche sulla semifinale vinta dal serbo contro Carlos ...... Karolina Pliskova, Naomi Osaka " ma contro Iga Swiatek, già bicampionessa alil gap di esperienza era troppo ampio . E si è visto subito. Fin dal primo momento. E anche alla fine, ...Novak Djokovic se la vedrà contro Casper Ruud nella finale maschile del2023 , secondo Slam della stagione in chiusura sui campi di terra battuta di Parigi . Il serbo è ad un passo dalla storia. Vincendo, infatti, tornerebbe numero uno al mondo ma ...

Il crollo di Muchova dopo la finale del Roland Garros, piange disperata: È come se avessi vinto io Fanpage.it

Per fare la storia, in un modo o nell'altro. Novak Djokovic e Casper Ruud sono pronti per mandare agli archivi l'edizione numero 2023 del Roland Garros, per poter accogliere fra le loro mani la tanto ...Per Iga Swiatek una vittoria meritata ma legata soprattutto alla maggiore esperienza. Per la Muchova mi chiedo: saprà ripetersi Il talento e il coraggio non le mancano ...