Roland Garros | il messaggio di Nadal a Djokovic “Sembrava impossibile…”

(Di domenica 11 giugno 2023) Sono state diverse le reazioni per la vittoria di Novakal. Il serbo, con l’affermazione odierna contro il norvegese Casper Ruud, da domani sarà in vetta al ranking mondiale nuovamente, ma soprattutto ha conquistato il 23° successo Slam della carriera, scavalcando Rafanella classifica alltime dei plurivincitori nei Major. Rafa, assente per infortunio a Parigi, non ha potuto contrastare l’incedere del suo vecchio rivale, superandolo nella graduatoria indicata e stabilendo un nuovo record. Non appena è terminata la partita, il maiorchino ha voluto condividere unper il serbo, rendendo omaggio al suo successo. “Molti complimenti per questo incredibile traguardo. 23 è un numero che qualche anno fa era impossibile immaginare, e tu ce l’hai fatta! Goditi questo momento ...