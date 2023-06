Roland Garros | Djokovic re di Parigi! Batte Ruud in 3 set Rivivi la diretta

Ci siamo, è il giorno della finale del. Il torneo parigino si chiuderà con la sfida tra Novak Djokovic e Casper Ruud : il serbo con una vittoria può entrare nella storia, il norvegese vuole il suo primo titolo Slam. Segui ...Le ultime battute finale della sfida finale del, secondo Slam del 2023 sulla terra rossa parigina, con cui il tennista serbo, testa di serie numero 3, ha liquidato in tre set Casper Ruud con il punteggio di 7 - 6 6 - 3 7 - 5, vincendo ...Rafael Nadal La storia del tennis maschile ora porta la firma di Novak Djokovic . A Parigi il tennista serbo ha sconfitto in finale diCasper Ruud in tre set. Terzo titolo all'Open di Francia, titolo Slam numero 23. È così che il belgradese ha fatto la storia di questo sport: ora è lui a guidare la corsa ai titoli del ...

Djokovic, eccoti la storia: batte Ruud al Roland Garros, conquista il 23° Slam e torna n.1 La Gazzetta dello Sport

In tre set, 7-6, 6-3, 7-5, sconfigge Casper Ruud e si aggiudica il terzo Roland Garros della carriera, quello che numericamente gli consente di staccare i due rivali di sempre e lo consacra come il te ...«Per me i 23 Slam non cambiano niente, non è solo una questione di estetica. Borg in pochi anni ha concentrato più Slam di Djokovic, Nadal e Federer. Diciamo che sono tutti grandi, i paragoni non hann ...