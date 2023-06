Roland Garros | Djokovic a caccia del record | Ruud sfida il Mito

Leggi su agi

(Di domenica 11 giugno 2023) AGI - "Nole cerca la sua 23esima vittoria in uno slam, io la mia prima. Direi che c'è una bella differenza". Al termine della partita vinta nettamente contro Alexander Zverev in semifinale, il norvegese Casperha così sintetizzato ladi domani in finale al, che il tennista n.4 del mondo raggiunge per il secondo anno consecutivo. "Nel 2022 ho affrontato Nadal, quest'anno mi tocca. Direi che posso ritenermi soddisfatto", ha scherzato ricordando che lo scorso anno fu strapazzato dal maiorchino che qui conquistò il suo 22esimo slam. Oggi invece ci sarà Novak, pronto a superare proprio Nadal con cui condivide ildi slam vinti, 22 appunto. Per il serbo è la 34esima finale in uno slam, la settima al...