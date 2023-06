Roland Garros 2023 | Ruud si congratula con Djokovic | “Continui a riscrivere la storia del tennis”

(Di domenica 11 giugno 2023) “Un altro giorno ed un altro record per te, riscrivi ancora una volta ladel. E’ difficile dire quanto forte sei, sei una ispirazione per tante persone al mondo. Credo che questo sia il successo che assapori maggiormente. Sono felice di essere il primo armi con te, stai facendo un lavoro fantastico”. Sono le parole di Casperdurante la cerimonia di premiazione del, dove è stato sconfitto in finale da Novak Djokovc in tre set. “Sono state due settimane fantastiche, giornate tempo bellissime a Parigi e non vediamo l’ora di tornare qui il prossimo anno. Sono felice di aver potuto rigiocare la finale di questo torneo e ci riproverò ancora”, ha aggiunto in chiusura. SportFace.

Di Gaia Piccardi, inviata a Parigi e Redazione Sport Questa sarà la terza finale di Ruud negli ultimi cinque major, ma finora ha sempre perso. Djokovic inoltre ha vinto tutti e quattro i… Leggi ...Novak Djokovic è il re di Francia. Il tennista ha battuto in finale Casper Ruud vincendo, con il punteggio di 7-6, 6-3, 7-5, il Roland Garros. Il serbo entra ...