Roland Garros 2023 | Novak Djokovic vince per la terza volta a Parigi

(Di domenica 11 giugno 2023)riscrive la storia del tennis a. Il 36enne serboper laile conquista il 23° titolo del Grande Slam, uno in più di Rafael Nadal, record per il ...

Le ultime battute finale della sfida finale del, secondo Slam del 2023 sulla terra rossa parigina, con cui il tennista serbo, testa di serie numero 3, ha liquidato in tre set Casper Ruud con il punteggio di 7 - 6 6 - 3 7 - 5, vincendo ...Roma, 11 giu. Novak Djokovic fa la storia a Parigi. Battendo il norvegese Casper Ruud 7 - 6, 6 - 3, 7 - 5 in 3h16 ha conquistato il suo terzo, 23esimo titolo del Grand Slam e staccando Rafa Nadal in testa alla speciale classifica. Roger Federer, ritiratosi nel 2022, si e' fermato a 20. Nole e' diventato anche il primo tennista ...Novak Djokovic riscrive la storia del tennis a Parigi. Il 36enne serbo vince per la terza volta ile conquista il 23° titolo del Grande Slam, uno in più di Rafael Nadal, record per il tennis maschile. Djokovic, che domani tornerà numero 1 del mondo, sconfigge in finale il norvegese ...

Djokovic, eccoti la storia: batte Ruud al Roland Garros, conquista il 23° Slam e torna n.1 La Gazzetta dello Sport

«Per me i 23 Slam non cambiano niente, non è solo una questione di estetica. Borg in pochi anni ha concentrato più Slam di Djokovic, Nadal e Federer. Diciamo che sono tutti grandi, i paragoni non hann ...L'11 giugno 2023 sarà nella storia. Novak Djokovic ha sconfitto nella Finale del Roland Garros 2023 il norvegese Casper Ruud (n.4 del ranking) e ha ottenuto il 23° Slam in carriera, scavalcando Rafael ...