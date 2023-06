Roland Garros 2023 in DIRETTA | tutti i LIVE delle partite

(Di domenica 11 giugno 2023) Tutte ledel, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Nonostante l’assenza del 14 volte campione Rafa Nadal, ci sono tanti giocatori di spicco pronti a contendersi il titolo. Occhi puntati soprattutto su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ma anche sugli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel femminile, invece, è caccia a Iga Swiatek, favorita numero uno e determinata a conquistare il suo terzo titolo. Di seguitoi risultatied aggiornati minuto per minuto. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONEATP TABELLONEWTA DOMENICA 11 GIUGNO F: DJOKOVIC-RUUD SABATO 10 GIUGNO F: ...

Due cammini diversi ma lo stesso obiettivo, vincere il. Il norvegese è l'underdog per eccellenza, sempre sfavorito negli atti finali di un torneo. È stato lui stesso ad ammettere che ...Dalle 15 si collegherà Emilio Mancuso per degli aggiornamenti dal. A seguire diversi approfondimenti legati ai temi sportivi del giorno: un commento sul post finale di Champions League ...Al termine della partita vinta nettamente contro Alexander Zverev in semifinale, il norvegese Casper Ruud ha così sintetizzato la sfida di domani in finale al, che il tennista n.4 del ...

Il serbo ha un appuntamento importante con la storia: sarebbe il terzo titolo sulla terra rossa, dopo i trionfi del 2016 e del 2021, il 23° titolo Slam ...Novak Djokovic (numero 2 nel Ranking Atp) sfida Casper Ruud (numero 4) nella finale del Roland Garros 2023, che si gioca oggi – domenica 11 giugno – a partire dalle ore 15. Teatro del match che assegn ...