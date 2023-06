Roland Garros 2023 | il presidente Vucic si congratula con Djokovic | “Il più grande di tutti i tempi”

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilserbo Aleksandarsi è felicitato con Novakper la sua “grandiosa vittoria” nella finale di oggi al, definendo il campione serbo “il piùdi”. “Mi congratulo con lei,, e la ringrazio di tutto. Grazie per la grandiosa vittoria di oggi che ha reso felicii cittadini serbi e ha confermato che nella storia del tennis lei non ha uguali. Le auguro ancora tante vittorie per la gioia dii fedeli tifosi che la seguono”, ha scrittosul suo profilo Instagram. Al messaggio ha allegato una foto di Novakcon la scritta ‘Il piùdii ...

Novak Djokovic riscrive la storia del tennis a Parigi. Il 36enne serbo vince per la terza volta ile conquista il 23° titolo del Grande Slam, uno in più di Rafael Nadal, record per il tennis maschile. Djokovic, che domani tornerà numero 1 del mondo, sconfigge in finale il norvegese ...PARIGI (FRANCIA) - Novak Djokovic ha vinto iledizione 2023 battendo in finale il norvegese Casper Ruud in tre set con il punteggio di 7 - 6 (1), 6 - 3, 7 - 5 dopo 3h16' di gioco. Per il serbo si tratta del 23mo Slam in carriera che ...Novak Djokovic riscrive la storia del tennis a Parigi. Il 36enne serbo vince per la terza volta ile conquista il 23° titolo del Grande Slam, uno in più di Rafael Nadal, record per il tennis maschile. Djokovic, che domani tornerà numero 1 del mondo, sconfigge in finale il norvegese ...

Djokovic a terra dopo il successo epocale: rivivi il matchpoint della finale Eurosport IT

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Novak Djokovic ha vinto il Roland Garros edizione 2023 battendo in finale il norvegese Casper Ruud in tre set con il punteggio di 7-6 (1), 6-3, ...Il serbo batte in finale il norvegese Ruud con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-3, 7-5: 23esimo Slam, torna numero 1 del mondo ...