Roland Garros 2023 | Djokovic vince per la terza volta a Parigi

(Di domenica 11 giugno 2023) Il serbo batte in finale il norvegese Ruud con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-3, 7-5: 23esimo Slam, torna numero 1 del mondo Novakriscrive la storia del tennis a. Il 36enne serboper laile conquista il 23° titolo del Grande Slam, uno in più di Rafael Nadal, record per il tennis maschile., che domani tornerà numero 1 del mondo, sconfigge in finale il norvegese Casper Ruud, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-3, 7-5 dopo tre ore e quattordici minuti. A 36 anni e 20 giorni Nole è il più anziano campione del, battuto anche questo primato di Nadal, e lunedì inizierà la settimana numero 388 da numero 1 del mondo. Nessuno meglio ...

Parigi, 11 giu. – (Adnkronos) – "Non è una coincidenza che abbia vinto qui il mio 23° Slam. Per tutta la mia carriera è stato il più difficile da vincere, provo grandi emozioni. Sono fiero e felice di ...