Roland Garros 2023 | Djokovic-Ruud è una finale per la storia Da una parte e dall’altra

(Di domenica 11 giugno 2023) Per fare la, in un modo o nell’altro. Novake Caspersono pronti per mandare agli archivi l’edizione numerodel, per poter accogliere fra le loro mani la tanto ambita Coppa dei Moschettieri. Tra chi cerca di farlo per la terza volta in carriera, e chi invece va per la prima grande affermazione della sua carriera. Ma non c’è solo questo. MAI DARE NOLE PER ABBATTUTO… Declino? Ma nemmeno per sogno, Nole è ancora qui, sempre qui in fondo al torneo. I tornei precedenti sulla terra avevano dissipato qualche dubbio, con sconfitte non da lui con Musetti a Montecarlo, con Lajovic a Banja Luka e con Rune a Roma, ma oramai bisogna imparare che quando la posta in gioco diventa pesantissima lui c’è sempre. I suoi tornei ‘a risparmio energetico’ sono ormai ...

Al termine della partita vinta nettamente contro Alexander Zverev in semifinale, il norvegese Casper Ruud ha così sintetizzato la sfida di domani in finale al, che il tennista n.4 del ...Interviste Tennis Oggi pomeriggio, al, andrà in scena la finalissima tra Novak Djokovic e Casper Ruud . Per il norvegese si tratta della sua terza finale in un grande slam (seconda a Parigi). Ancora non è riuscito però a ...Benché sia stata eliminata al primo turno e in una manciata di minuti, non v'è dubbio sul fatto che sia stata una delle protagoniste assolute di questo. Non in senso positivo, però. L'...

Il crollo di Muchova dopo la finale del Roland Garros, piange disperata: È come se avessi vinto io Fanpage.it

Oggi, domenica 11 giugno, non prima delle 14.30, Novak Djokovic e Casper Ruud si affronteranno nella Finale del singolare maschile del Roland Garros 2023. Sul campo Philippe Chatrier andrà in scena un ...Per il serbo la 34esima finale in uno slam. Per il norvegese n.4 al mondo tenta l'assalto a Parigi per il secondo anno consecutivo ...