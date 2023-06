Roland Garros 2023 | “Djokovic è una leggenda del tennis | ma io lavoro per batterlo”

(Di domenica 11 giugno 2023) Niente da fare per Casper Ruud. Il norvegese, alla terza Finale Slam in carriera, non è riuscito a realizzare il suo grande sogno di vincere un titolo Major. Ruud, infatti, è stato sconfitto dal serbo Novakcon il punteggio di 7-6 (1) 6-3 7-5. Una partita che si è decisa nel tie-break del primo set, dove Nole ha saputo esprimere undi altissimo livello. Da quel momento l’inerzia del match è stata dalla parte del balcanico e per Ruud non c’è stato modo per cambiare lo “spartito”. Per, quindi, si è concretizzato l’obiettivo del 23° Slam in carriera, realizzando un nuovo record tra i giocatori in grado di vincere degli Slam, superando Rafael Nadal (22 vittorie). “Ho iniziato bene la partita contro Nole, lui evidentemente era un po’ nervoso e ha sbagliato soprattutto con il dritto. Poi, è riuscito a ottenere il ...

Djokovic, eccoti la storia: batte Ruud al Roland Garros, conquista il 23° Slam e torna n.1

