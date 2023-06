Rodri si prende la scena in Manchester City-Inter | Haaland ignorato – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 11 giugno 2023) Non può che essereil migliore di, grazie anche e soprattutto alla rete che ha deciso la partita. Secondo il Corriere dello Sport ottima la prestazione anche di John Stones, rimandati invece Akanji e. MIGLIORI E PEGGIORI –porta un nome in particolare: quello di, il migliore in campo con 7.5. Dirige senza sbagliare un appoggio e non sbaglia il pallone d’oro che gli dà Bernardo Silva. Voto 7.5 anche per John Stones che è ovunque, sicuramente l’uomo più prezioso per Pep Guardiola. Il peggiore è invece Akanji che fa un errore che può costare caro, ma viene salvato da Ederson e dallo stesso Lautaro Martinez: 5.5 per lui. Stesso voto anche per Erling...