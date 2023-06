Rocketman | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 11 giugno 2023): trama, cast, trailer, colonna sonora e streaming delsu Elton John su Canale 5è ildel 2019 diretto da Dexter Fletcher in onda questa sera – 11 giugno 2023 – su Canale 5 dalle 21.20. La pellicola, vincitrice del premio Oscar per la miglior canzone, narra la vita e la storia vera di Elton John, interpretato da Taron Egerton, a partire dalla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni Ottanta. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming? Eccoche c’è da. Trama Ilracconta la storia di Elton John (Taron Egerton), ripercorrendo la sua vita dagli albori della Royal Academy of Music, in cui era un timido e talentuoso pianista, fino agli anni ...

Stasera Canale 5 in prima serata manda in onda Rocketman: trama, cast e recensione del biopic sulla vita di Elton John.Con: Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden, Jamie Bell, Steven Mackintosh, Kamil Lemieszewski, Tate Donovan, Stephen Graham, Harriet Walter, Charlie Rowe, Gemma Jones, Tom Bennett, Kit Co ...