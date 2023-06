(Di domenica 11 giugno 2023)ildiStasera su5 va in ondadiretto da Dexter Fletcher su5. Si tratta di unbiopic su Elton John che vedeprotagonista Taron Egerton insieme a Bryce Dallas Howard (Sheila Eileen madre di Elton), Richard Madden (Jamie Bell primo manager) e altri grandi attori. La pellicola, presentata in anteprima al Festival di Cannes, ha vinto il premio Oscar per la miglior canzone. A seguire:il ...

... la Hannon rispose: Sulla omissione dellad'amore all'interno del film, disse: Scheda artista: Elton John TAGS Bernie Taupin , Elton John , Elton John, il film, Taron Egerton La ......35 - Il commissario Rex 3 20:30 - Il commissario Rex 3 21:20 - Cocaine - La veradi White ... IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:21 -- 1 PARTE 22:15 - TGCOM 22:16 - METEO. IT Italia 1 18:......35 - Il commissario Rex 3 20:30 - Il commissario Rex 3 21:20 - Cocaine - La veradi White ... IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:21 -- 1 PARTE 22:15 - TGCOM 22:16 - METEO. IT Italia 1 18:...

Rocketman: tutto quello che c’è da sapere sul film TPI

La bellezza del film Rocketman si contraddistingue anche per le sensazionali location dove è nato e vissuto il grande Elton John, qui interpretato dall’attore Taron Egerton (vincitore di un Golden Glo ...La pellicola, presentata in anteprima al Festival di Cannes, ha vinto il premio Oscar per la miglior canzone. A seguire: Rocketman storia vera, come finisce il film di Canale 5 (trama e finale). Elton ...