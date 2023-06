Rocketman | Elton John svela la sua reazione al film

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 11 giugno 2023) Riguardoha descritto con parole entusiastiche la suaalla visione albiografico sulla sua carriera, un progetto fortemente voluto dal cantante e sviluppato con molta attenzione lungo gli anni., che ha prodotto ile ne ha seguito passo passo le riprese, con l’assistenza del marito David Furnish, durante un incontro pubblico negli studi della Paramount, nel 2019, ha definito l’intera esperienza “straordinaria”. L’icona pop, in particolare, ha rivolto parole di indiscusso apprezzamento nei confronti di Taron Egerton, che nelinterpreta la sua versione adulta: “Guardavo Taron, e vedevo me stesso, e quando sentivo la sua voce, era come se sentissi la mia voce, ma non ero io!“. Anche altri aspetti del ...