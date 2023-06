Ritorno clamoroso alla Juve | “Allegri lo ha contattato”

La finale di Champions League diventa anche l'occasione per imbastire trattative di calciomercato. Tra un incontro con i vertici del calcio europeo e l'altro, l'amministratore delegato dell'Inter ...Commenta per primo Ariedo Braida , ex storico dirigente del Milan, è in uscita dalla Cremonese al termine della questa stagione. Per questo motivo, rischia di esserci unin coppia al Monza con Adriano Galliani. In questo senso Braida ha risposto così ai microfoni di QS : ' Non nego che mi sono già visto con il mio amico Adriano e che ci potrebbe ...Calciomercato Juventus, adesso ci sarebbe la 'nuova' opzione viola per il giocatore. Il club si sarebbe già mosso per averlo subito. Come si legge nell'indiscrezione, adesso, nel futuro dell'ormai ex ...

Inter, dopo lo choc City un clamoroso ritorno: incontro segreto a Istanbul Liberoquotidiano.it

Fiorentina Juventus Under 17 4-0: KO clamoroso, addio al sogno Scudetto dopo la vittoria all’andata per 3-1 Si spegne in modo clamoroso contro la Fiorentina il sogno Scudetto della Juventus Under 17.Ai microfoni di Damieniriefoot ha parlato il calciatore di proprità della Lazio Akpa Akpro che in questa stagione si è ben comportato con la maglia dell’Empoli. Il centrocampista ivoriano è sul mercat ...