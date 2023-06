L'inflazione che si abbatte suie conti di famiglie e piccole imprese. Il rischio di finire tra i 16 milioni segnalati nella Crif. La pasta costa di più, il prezzo del grano crolla,...Ma vi consiglio di guardare cosa è in grado di fare ChatGPT quandosi dà accesso a Internet e a ... L'importante è che qualcuno in vena die tagli al personale non decida di promuovere l'...Fai troppo peraltri, fai delle pause, è vero che non ti, fai attenzione a non stancarti troppo. Ti senti solo o tradito da persone che ti sono care e che delle volte non ricambiano i ...

Risparmi, gli italiani attingono alle riserve - ilGiornale.it ilGiornale.it

Famiglie e imprese hanno utilizzato 50 miliardi di euro dei depositi, complici carovita e inflazione Nei primi tre mesi del 2023 le famiglie e le imprese italiane hanno eroso circa 50 miliardi della l ...Oggi i Btp pagano più dei titoli di Stato greci, meno affidabili e meno liquidi. Come sfruttare al meglio il divario ...