Rifiuti | Gualtieri | “Chiedo scusa ai romani per le criticità in alcune zone della città Problema risolto entro la fine del mio mandato”

(Di domenica 11 giugno 2023) La situazione deiè in “costante miglioramento”, ma rispetto alle vecchie e ambiziose intenzioni – i famosi sei mesi, promessi in campagna elettorale – ora le date per risolvere definitivamente ilsono molto più dilatate. Di più, “da qualche giorno in, me ne scuso con ie le romane, c’è stata una situazione critica”. Il sindaco di Roma, Roberto, ammette a In mezz’ora in più su RaiTredifficoltà con la spazzatura e la pulizia nella Capitale. C’è una situazione contingente, legata a queste settimane, che il primo cittadino spiega così: “L’azienda ha scoperto che c’erano delle irregolarità nel modo in cui si erano esternalizzate le manutenzioni dei mezzi: si pagava troppo ...

... Roberto, in relazione ai diffusi casi di immondizia non raccolta in alcune zone della capitale. Piccioni, resti di pokè e armadi abbandonati: l'eterno grand tour tra idi Roma di ...'A Roma non c'è un rischio di emergenza sanitaria ma non c'è neanche una emergenza, come ha già detto il sindaco. Stiamo lavorando per continuare a migliorare questa situazione ma ...Del resto, ad ammettere le difficoltà nella pulizia della città al sindaco Robertoieri ... che in alcuni casi ha rallentato la raccolta di alcune frazioni di, prima la carta e poi ...

Il mea culpa di Gualtieri sui rifiuti: "Ecco perché la raccolta non va. Entro il 2026 tutto risolto" RomaToday

Il primo cittadino a "In mezz'ora in più" su Rai 3: "Spero di farcela anche prima del Giubileo. Stiamo cambiando l'Ama" ...Il sindaco di Roma: "Criticità dovute ad alcune irregolarità nel modo in cui era stata esternalizzata la manutenzione dei mezzi.