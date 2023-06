Regolamento Bari-Cagliari | playoff Serie B 2022 2023 | come funziona in caso di parità di punteggio

(Di domenica 11 giugno 2023) E’ tutto pronto all0 stadio San Nicola per, match dello stadio San Nicola valevole per il ritorno della finale deidel campionato italiano di. E’ giunto il momento dell’atto conclusivo del torneo cadetto, che sancirà la terza ed ultima squadra che sarà promossa inA insieme a Frosinone e Genoa. I biancorossi sperano di tornare nella massimadopo oltre dieci anni, mentre i ragazzi di Claudio Ranieri potrebbe salire dopo un solo anno di purgatorio. In finale, indi, viene promossa inA la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o rigori. Bisogna ricordare, inoltre,i goal in ...

il regolamento dei play-off, prevede che in caso di parità nel punteggio, non si giochino né tempi supplementari né rigori, e che venga premiata la squadra meglio piazzata in classifica (in questo caso il Bari, terzo). Il regolamento parla chiaro: in caso di parità di punteggio, niente tempi supplementari, ma promozione in mano a chi nella stagione regolare si è classificato meglio, il Bari appunto. Il Cagliari ...

Tutto in una sera, i destini di quattro squadre appesi agli ultimi 90 minuti della stagione: per due di loro ci sarà la Serie A, per le sconfitte non ci sarà più appello, ma la condanna alla Serie B.Novanta minuti per decidere chi salirà in Serie A in un San Nicola che segna il nuovo record di presenze per Bari-Cagliari ...