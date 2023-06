...6', Tripla Fotocamera Con Ai Da 50 Mp, Blu In offerta a 119,99 - invece di 169,99 sconto 29% - fino a 4 giu 23 Click qui per approfondireSmartphone 4G, 6+128 GB, fotocamera da 64 MP con ...Arrivato in Italia lo scorso marzo, ilè un ottimo telefono entry level a cui non manca nulla per far felice una enorme fetta degli utenti: quelli che non cercano un top di gamma, né un telefono dotato di funzioni all'...Il frontale presenta un notch a goccia, ma che diventa via software una mini capsule (come nei modellie Narzo N55 : nello specifico, questa piccola capsula, come la Dynamic Island degli ...

Realme C55: offerta incredibile da Unieuro tuttoteK

Offerta imperdibile per il nuovo base gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il Realme C55 con uno sconto pari al 18% da Unieuro, approfittatene subito! In occasione delle offerte ...oppure un buon Realme C55, il cui prezzo si aggira attorno ai 229 euro. Volendo continuare sulla medesima fascia, sarà possibile approfittare di soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi 12C a 159 euro, ...