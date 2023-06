Real Madrid | spunta un altro candidato per sostituire Benzema

(Di domenica 11 giugno 2023) L'elenco degli attaccanti considerati per ilcome sostituto dinon smette di aumentare. L'ultimo a entrare in questa...

A confermarlo ufficialmente il comunicato del. Il folletto farà ritorno nella capitale spagnola dopo i tre anni passati in prestito al Milan . Per lui pronto il rinnovo colsino al ...Commenta per primo Luka Modric, 37 anni, può lasciare ilper andare in Arabia Saudita. Il giocatore, nonostante abbia già accettato di rinnovare con i blancos per una stagione, ha poco margine di continuità garantito. Dall'Arabia, intanto, è ...... Walid Moaz, che per rinforzare la propria squadra ha puntato fuoriclasse assoluti come il centrocampista delLuka Modric e l'attaccante del Manchester City Riyad Mahrez. Ovviamente l'Al -...

Mbappé al Real Madrid, arriva la risposta di Florentino Perez: "Sì ma..." Corriere dello Sport

L'elenco degli attaccanti considerati per il Real Madrid come sostituto di Benzema non smette di aumentare. L'ultimo a entrare in questa lista è Sadio Mané, in uscita dal Bayern Monaco.